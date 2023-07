Celebridades recordam Mariama Barbosa: “Já passou um ano”

Mariama Barbosa faleceu há um ano, no dia 29 de julho de 2022, e os famosos relembram a apresentadora.

Mariama Barbosa faleceu a 29 de julho de 2022, vítima de um cancro maligno no estômago, aos 47 anos. Apesar do choque da morte da apresentadora, não foi uma surpresa, uma vez que Mariama tinha partilhado publicamente o seu diagnóstico.

Um ano depois, este sábado, dia 29 de julho, a apresentadora é relembrada, pelos seus amigos e colegas famosos. O modelo Luís Borges foi uma das figuras públicas a assinalar o dia.

“Mariama, já passou um ano desde que partiste e que deixaste um enorme vazio dentro de mim. Partiste cedo de mais e não houve tempo para grandes despedidas. Sabes bem a falta que me fazes e é por isso que muitas vezes falo contigo, mas nunca chega uma resposta. Volto às nossas conversas e oiço o que dizíamos um ao outro, e rio-me sozinho das nossas parvoíces. Gostava de partilhar aqui 90% dos áudios que me enviavas, mas sei que depois voltavas para me matar. Tenho a certeza de que, onde quer que estejas, estás bem e sei que estarás muito orgulhosa de tudo aquilo que se está a passar aqui em baixo. Não deixes de me mandar a tua luz e energia nos meus momentos mais difíceis. Só o amor é que importa! Amo-te para sempre”, escreveu o manequim.

O stylist dos famosos, Mário de Carvalho, também não deixou passar em branco. “Se nos voltássemos a encontrar por um segundo, dir-te-ia ‘Vou casar’. E com isto sabia que te estaria a responder a tantas outras questões. Se estou bem. Se passo fome. Se é desta. Ao dizer-te que vou casar para o ano, todas estas perguntas ficariam respondidas porque sempre acreditaste mais do que eu que este dia chegaria. Ou não tivesses sido tu a primeira pessoa a desejar-me tudo de bom, depois de ‘apresentar o Rafael ao mundo’”, começou por escrever.

“Espero-te bem. Espero-te bonita. Não sei como te fazer chegar um convite para o meu casamento, mas prometo-te que a cadeira que seria para ti, continuará tua. Ocupada pelas saudades que sinto por ti. Que ano veloz este”, terminou Mário.

Leonor Poeiras também deixou marcada a sua homenagem ao publicar uma imagem de Mariama Barbosa.