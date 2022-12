Céline Dion enfrenta doença neurológica e tem carreira em risco

A cantora Céline Dion tem uma doença neurológica incurável e rara, que afeta uma pessoa num milhão e tem a carreira em risco.

Nos últimos meses, Céline Dion adiou vários espetáculos e esta quinta-feira, finalmente, revelou o motivo e tornou a doença pública: “Recentemente fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado ‘síndrome da pessoa rígida’, que afeta uma pessoa num milhão”, começou por revelar num vídeo.

Aos 54 anos, a intérprete de êxitos como “My Heart Will Go On”, do filme “Titanic” ou “I am Alive” debate-se com uma patologia que prejudica muito a qualidade do doente, o que a leva a ter a carreira em risco.

“Sempre fui um livro aberto e não estava pronta para dizer nada antes, mas estou. Tenho vindo a lidar com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar isto tudo”, acrescentou a cantora.

“Infelizmente, esses espasmos afetam todos os aspetos da minha vida diária”, referiu Céline Dion, que admitiu que não está prepara para cantar neste momento. “Dói dizer que não estou pronta para voltar à minha digressão na Europa”.

Com a doença, rara e incurável, a cantora viu-se obrigada a cancelar oito concertos em 2023 e a reagendá-los para 2024.