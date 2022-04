Cerimónias do 10 de Junho transmitidas em direto

As cerimónias oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas serão transmitidas em direto para os portugueses “de todo o mundo”.

Devido à Covid-19, as cerimónias oficiais 10 de Junho terão outro formato que será transmitido em direto pela RTP1, na RTP Internacional, na RTP Play e nas redes sociais, às 10 horas, a partir do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

No entanto, haverá ainda uma emissão especial entre as 12h15 e 17h30 – com pausa para o telejornal – que será apresentada por Vanessa Oliveira e José Carlos Malato com testemunhos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, do Primeiro-Ministro António Costa e do Embaixador da União Europeia no Reino Unido João Vale de Almeida.

José Mourinho, Ticha Penicheiro, Sofia Escobar e Luís Borges também terão destaque e irão abordar a “experiência além-fronteiras” assim como alguns músicos e chefs portugueses.