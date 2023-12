Cerimónias fúnebres de Nuno Graciano realizam-se hoje e amanhã em Oeiras

As cerimónias fúnebres do apresentador Nuno Graciano realizam-se a partir desta sexta-feira em Linda a Velha e Carnaxide, no concelho de Oeiras.

Já se conhecem os pormenores das cerimónias fúnebres de Nuno Graciano, que faleceu nesta quinta-feira, aos 54 anos.

Segundo os familiares e amigos do ator, o velório realiza-se nesta sexta-feira a partir das 18 horas na Igreja Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha.

A missa acontece amanhã, sábado, às 13 horas, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério de Carnaxide.

O apresentador tinha sofrido um ataque cardíaco, na passada segunda-feira, esteve em coma e, nesta quinta, faleceu.

Recorde-se que um comunicado, divulgado na página de Instagram de Nuno Graciano, dava conta que o comentador havia sido hospitalizado de urgência e encontrava-se com um “prognóstico reservado”.

O “Holofote” avançou, mais tarde, que Nuno Graciano sofreu um ataque cardíaco: “O Nuno estava num café em Cascais quando foi à casa de banho. Lá, sofreu um ataque cardíaco”, contou uma fonte à publicação.