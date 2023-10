César Mourão é o próximo convidado de “Que História É Essa, Porchat?”

Vencedor de um dos Globos de Ouro deste ano, César Mourão irá ser o próximo convidado de Fábio Porchat no “Que História É Essa, Porchat?”.

Um nome bastante conhecido do panorama artístico português, que ganhou um Globo de Ouro este ano, será o próximo convidado do “Que História É Essa, Porchat?”. César Mourão irá participar no programa apresentado por Fábio Porchat. A emissão vai para o ar este domingo, 22 de outubro, às 22.50 H, no canal Globo.

No episódio, o cantor, apresentador e humorista irá recordar uma história inusitada que aconteceu durante uma viagem a Cabo Verde. “É muito bonito e sobretudo é perto para nós em Portugal. Todo o ano faz muito calor, se bem que faz um ventão. Estou a falar isto porque vai ter a ver com a história. Ela passa-se na Ilha do Sal, em 2001”, começa por referir César. A história arrancou “muitas gargalhadas do apresentador e do público presente no estúdio”, lê-se em comunicado.

Além do episódio caricato em Cabo Verde, César Mourão “também vai contar o momento em que foi confundido com um famoso ator britânico por duas turistas espanholas”.