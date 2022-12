César Mourão esclarece polémica sobre desejo de preferir Ronaldo em campo à vitória de Portugal

César Mourão esclareceu na noite deste sábado a frase polémica na qual afirmou que preferia ver Cristiano Ronaldo a titular à vitória de Portugal frente à Suíça.

“Sou daqueles que preferia Ronaldo a titular a não ganhar o jogo de ontem”. A entrevista de César Mourão à SIC Notícias gerou polémica, com muitas críticas nas redes sociais, e o ator viu-se agora obrigado a esclarecer a frase, depois de Portugal ter sido eliminado por Marrocos do Mundial de Futebol.

“Vamos lá ver se nos entendemos. Sei que muitos de vós só leram o título e não ouviram o conteúdo. Se quero que Portugal ganhe? Quero tanto como todos. Se tenho orgulho nos 26 jogadores? Até no Rui Patrício e no José Sá que não jogaram um minuto”, referiu César Mourão no perfil de Instagram.

“Mas a forma como vejo o Desporto é que pode ser diferente de alguns de vós. Ganhar é muito bom mas não é tudo. Os meus posts sobre a Seleção (para quem tiver paciência de ir ver) foram nas derrotas”.

“O que eu disse, e mantenho, é que a gratidão é mais importante que a vitória, mas óbvio que quero ganhar só não a troco por valores que considero estarem acima”, esclareceu o ator.

Lembre-se que César Mourão já tinha dado o seu ponto de vista com outras opiniões, que incluíram o Sporting, o seu clube de coração. “Eu sou daqueles adeptos, e talvez um bocadinho contra todos os adeptos, que prefiro não ser campeão do mundo a não ter gratidão”.

“Eu prefiro, já no meu clube, que é o Sporting, toda a gente sabe… eu assinava já um treinador como o Rúben Amorim mais 15 anos mesmo se não fosse campeão nacional. Preferia mil vezes. O meu culto não está na vitória, o meu culto está noutra coisa que é o Desporto… e de um treinador servir um clube, servir um adepto e me representar”.

No final do jogo de Portugal com Marrocos e da derrota pela margem mínima, César Mourão agradeceu à formação das Quinas. “Obrigado pelo esforço da nossa brilhante equipa. Vá, venha de lá esse apedrejamento outra vez”, rematou César Mourão.