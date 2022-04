César Mourão termina gravações da quarta temporada de “Terra Nossa”

César Mourão revelou, esta sexta-feira, que as gravações da quarta temporada do programa “Terra Nossa”, da SIC, chegaram ao fim, com o último episódio a ser gravado em Tavira, no Alentejo.

Apesar de continuar a ser transmitido no terceiro canal aos sábados, às 21h30, o formato concluiu os seus trabalhos. No perfil de Instagram, o apresentador despediu-se com um agradecimento.

“Ontem gravamos o nosso último ‘Terra Nossa’, acabámos da melhor maneira, em Tavira. Muito obrigado!” pode ler-se na legenda de uma fotografia a preto e branco publicada pelo humorista.

No início de julho, o comediante tinha partilhado com os seguidores o momento de arranque dos trabalhos desta temporada. “De volta às gravações do ‘Terra Nossa’, em breve há novidades”, escreveu, na altura.

Lembre-se que, no sábado passado, o formato apresentado por César Mourão sobre Rio Tinto terminou a liderar no total televisão com 25.6% de share e 11.8% de audiência média, o que corresponde a um milhão 116 mil e 100 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

LEIA TAMBÉM: