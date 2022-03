Charlène continua ‘internada’ e o príncipe Alberto e os gémeos vão visitá-la no Natal

O príncipe Alberto emitiu novo comunicado esta quinta-feira de manhã, 23 de dezembro, a atualizar o estado de saúde da mulher.

Em comunicado citado pelo jornal Monaco Matin, fonte oficial do palácio afirma que a recuperação de Charlene, de 43 anos, está ser “encorajadora”, mas que ainda vai demorar “mais alguns meses”. A mesma publicação refere que é esperada uma visita da família à princesa onde esta se encontra em recuperação.

Mas o mistério em torno de Charlène adensa-se. Recorde-se que a princesa regressou ao Principado a 8 de novembro, após meses de ausência devido a problemas de saúde que debelou na África do Sul. Dias depois de ter voltado à família e aos filhos, era noticiado que Charlene não estava a viver no palácio, levando o príncipe a revelar que a princesa estava internada por vontade própria num centro de recuperação fora do Mónaco.

Neste intervalo, Charlene quebrou o silêncio de forma sintética por três vezes: no dia Nacional do Mónaco, a 10 de dezembro quando os gémeos Gabrielle e Jacques fizeram sete anos e agora com uma mensagem de Natal que espessou ainda mais as dúvidas sobre uma eventual reunião familiar.