Chef da TVI volta a levar a melhor sobre os “Casados” da SIC

A terceira edição de “Pesadelo na Cozinha” venceu, uma vez mais, os “Casados” da SIC. Desta vez, Ljubomir Stanisic foi à Marinha Grande.

Mais um domingo, mais uma vitória. O “Pesadelo na Cozinha” de Ljubomir Stanisic ganhou ao “Casados à Primeira Vista” de Diana Chaves, uma vez mais.

De visita a um restaurante em apuros na Marinha Grande, o chef jugoslavo foi visto por um milhão e 231 mil telespetadores, enquanto que o “doc-reality” reuniu a preferência de um milhão e 89 mil telespetadores.

https://www.instagram.com/p/B5ceA01FE3w/

Na RTP, o “The Voice Portugal” conquistou 710 mil telespetadores.

“Pesadelo na Cozinha” parece ser, desta forma, a aposta mais acertada de Felipa Garnel, a diretora de Programa da TVI desde o passado verão.

A responsável pôs, também, no ar, “Ver Prá Crer”, com Pedro Fernandes e “Mental Samurai – Portugal”, com Pedro Teixeira, mas, para já, é o chef Ljubomir quem lhe traz as melhores “receitas”.

https://www.instagram.com/p/B5ATjsqHHlk/