“Chef” Fernando Semedo anuncia o término da relação

Fernando Semedo pediu a namorada em casamento na televisão em direto. Esta segunda-feira, anunciou o término da relação.

O “chef”, que participou numa das edições do “Big Brother Famosos” da TVI, pediu a namorada Salomé em casamento, em abril do ano passado, na televisão, em direto, após ser expulso do “reality show”.

Semelhante a outras notícias de separação, o ex-concorrente do “Big Brother” deu a novidade através das redes sociais, com uma mensagem aos seguidores.

“Por respeito a quem me acompanha e torce pelo meu sucesso, pessoal e profissional, partilho com todos que a minha relação chegou ao fim”, começou por dizer.

“Uma história que se tornou pública através de um gesto espontâneo de amor, da minha parte, e durante este tempo recebeu o melhor carinho de todos vocês”, escreve o “chef”.

“A vida prega partidas. Finta-nos e desafia-nos. É as melhores memórias destes últimos anos que vou guardar”, termina.