“Chef” Ljubomir Stanisic visitou a SIC e prepara novo programa

O cozinheiro, que saiu da TVI em litígio com o canal, foi conhecer a nova casa a Paço de Arcos. Daniel Oliveira foi o anfitrião de Ljubomir Stanisic.

Algumas semanas depois de ter comunicado a saída da TVI – onde ainda pode ser visto no programa “Pesadelo na Cozinha” -, Ljubomir Stanisic já se apresentou na SIC.

O cozinheiro, que se diz “jugoslavo”, mesmo depois da dissolução daquele país, esteve na sede da estação, em Paço de Arcos, e conversou com Daniel Oliveira. O diretor de Entretenimento do terceiro canal mostrou os “cantos à casa” ao “chef”.

Na SIC, Ljubomir Stanisic vai ter um novo programa – a Imprensa avança que é “Hell’s Kitchen”, internacionalmente conhecido devido ao (mau) feitio de Gordon Ramsey -, e mais liberdade nas redes sociais da Impresa, um desejo antigo.

A nova contratação de Daniel Oliveira saiu em litígio com a TVI e não cumpriu contrato até ao fim, o que levou a estação de Nuno Santos a garantir que as partes vão ajustar contas em tribunal, tal como acontece com a SIC e Cristina Ferreira.