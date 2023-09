Chico Veiga desativa conta no Instagram após Luísa Sonza ter exposto a traição

Foi no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga, que Luísa Sonza confirmou a traição. O ex-companheiro, Chico Veiga, desativou o Instagram.

Chico Veiga viu-se obrigado a desativar a conta de Instagram, após Luísa Sonza ter confirmado, em direto no programa “Mais Você”, conduzido por Ana Maria Braga, a traição por parte do companheiro.

O influenciador digital não voltou a ativar a conta e, também, não se pronunciou acerca do término.

Fragilizada com a situação recente, Luísa Sonza divulgou um texto, durante o programa televisivo, que dava conta que a traição havia acontecido na casa de banho de um bar.

“Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, minhas tias e todas as mulheres que vi a minha vida inteira serem traídas e sem terem para onde ir. Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, disse, com as lágrimas a escorrer pelos olhos.

Recorde-se que a artista brasileira compôs uma canção para o amado. “Chico” ocupa, ao momento, a posição 16 do Spotify Portugal.