“Chorei quando fui convidada para o ‘Dança'”, admite Rita Pereira

Apesar de, na estreia, o “Dança com as Estrelas” ter perdido para “A Máscara”, da SIC, Rita Pereira está confiante no sucesso do programa. E recorda que chorou quando recebeu o convite de Nuno Santos.

Não foram os resultados mais desejados para o primeiro programa da nova temporada, porque o “Dança com as Estrelas” perdeu nas audiências para “A Máscara”, da SIC, mas Rita Pereira mostra-se empenhada nas coreografias das celebridades.

“O primeiro programa correu muito bem. Este é um formato especial por ser de dança, algo que me apaixona”, começa por referir Rita Pereira à N-TV.

A também atriz recorda, em seguida, como surgiu o convite. “O Nuno Santos, diretor de Programas, marcou uma reunião e eu pensei que era para dizer ‘olá’ e ‘bem-vindo’. mas ele disse que ‘já agora o Dança vai voltar’. Caída da cadeira e soltei uma lágrima”.

O formato, que o diretor de Programas da TVI quis pôr logo no ar, teve, apenas, duas semanas de preparação. “Obviamente que iríamos conseguir fazer o programa, porque já o tínhamos feito. Já havia uma base, estava tranquila, era só montar cenário e arranjar concorrentes e muita gente quer participar. Recebi 30 mensagens de colegas meus a pedir para não me esquecer deles”.

Rita Pereira acabou por sugerir o nome de Miguel Raposo. “Eu e o Pedro Teixeira fazemos parte do programa a cem por cento, nós não somos só apresentadores. Tudo passa por nós e perguntam-nos a opinião sobre tudo. Trabalhamos em equipa”.

Quanto às novidades nos jurados, com Jessica Athayde e o Alberto Fernandes, Rita garante ter adorado. “O sr. Alberto encaixa muito bem no programa e dá ‘show’. Depois temos a Jessica que diz tudo o que lhe vem à cabeça, como é típico dela cá fora”.

Na madrugada do programa, Rita Pereira ainda desconhecida que ia perder as audiências para João Manzarra, mas adiante o que aí vem: “Quero ganhar, o ‘Dança’ ganhou sempre nas edições anteriores. Se não ganhar, a estratégia é fazer sempre melhor. Fizemos de tudo para que o programa tivesse sido muito bom e eu gostava de ganhar.”