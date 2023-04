Cifrão anuncia sexo do bebé em dia do regresso dos D’ZRT

Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, revelou, ao início da noite, o sexo do bebé que a namorada está à espera, antes de subir ao palco para o regresso dos D’ZRT.

“Estamos muito felizes, é uma menina”, disse Cifrão ao “Holofote”, na noite deste sábado, minutos antes de subir com os outros D’ZRT – Edmundo e Paulo Vintém -, ao palco da Altice Arena, em Lisboa, naquele que foi o regresso da banda formada na série juvenil da TVI “Morangos com Açúcar”.

“Já há vários nomes, mas ainda não está fechado”, disse ainda Cifrão ao “Holofote”.

Recorde-se que, em fevereiro deste ano, Noua, namorada do bailarino e ator – que exibiu a barriga nesta quinta-feira nos Prémios Play – contou à N-TV que não tinha “stress em engravidar”: “Não penso muito em filhos, eu e o Cifrão nunca falámos em tentar construir uma família. Não há cá stress para engravidar, nem a família chateia muito”, disse a bailarina, para acrescentar, em tom de brincadeira. “Costumo dizer: ‘queres um bebé, faz tu!’ Mais a sério, ao fim de 15 anos as pessoas que estão à nossa volta já se habituaram que não vale muito a pena falar nisto…”



Mas a bebé vem mesmo a caminho e quanto ao casamento com o músico está em “stand by”. “Organizar o casamento… bem, o dinheiro que se gasta, toda a religião envolvida… sabe, existe o ateu, já eu acredito em tudo!”, disse à nossa reportagem, para explicar o contexto familiar. “Parte da família vem do Brasil, há um avô chinês, uma avó católica e um índio da Amazónia. Tenho todas as religiões bastante perto”, frisou. “E, depois, com esse dinheiro podíamos viajar, nós nunca tiramos férias, porque nestes 15 anos de namoro estão sempre a aparecer convites para trabalhar”, destacou Noua, que, assim, não dá prioridade ao casamento.