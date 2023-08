Cifrão e Noua já são pais. Zaya é a primeira filha do casal

Cifrão e Noua deram as boas-vindas à filha Zaya este domingo, 20 de agosto, um dia depois do músico ter revelado o nome escolhido no concerto do Algarve.

Já nasceu: Cifrão e Noua deram as boas-vindas a primeira filha, a pequena Zaya, este domingo, 20 de agosto, avançou Paulo Vintém em exclusivo à “RFM”.

Os D’ZRT deram o último concerto da digressão “Encore” no sábado, 19 de agosto, no Estádio do Algarve. A pequena Zaya, cujo nome foi revelado durante o espetáculo, aguentou-se firme e forte pela chegada do pai, que não perdeu este momento especial.

Ao contrário dos restantes concertos, Noua não acompanhou o parceiro nesta que seria, aparentemente, a última apresentação da banda, uma vez que estava a poucas horas de ser mãe.

Durante a apresentação, os D’ZRT revelaram que as atuações não terminam por aqui. A banda irá apresentar-se na Semana Académica de Lisboa no próximo ano.