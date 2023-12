Numa conversa conduzida por Manuel Luís Goucha e transmitida pela TVI, Cifrão, integrante dos D’ZRT, fala sobre a paternidade no “Conta-me”.

Andou em digressão pelo país com a banda D’ZRT e prepara-se, no início do próximo ano, para ser jurado da nova edição do “Dança com as Estrelas”. No verão, deu as boas-vindas à primeira filha, Zaya, fruto da relação com Noua Wong e desempenha, atualmente, o papel mais importante de todos.

Cifrão é o próximo convidado do “Conta-me”, programa de entrevistas da TVI, e, numa conversa conduzida por Manuel Luís Goucha irá falar sobre a paternidade: “A vida ganha uma magia que não tinha antes”, refere o bailarino no vídeo de divulgação.

A entrevista irá ser transmitida pela estação de Queluz de Baixo no próximo sábado, dia 16 de dezembro.