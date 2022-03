Cifrão oferece 24 horas de dança sem parar

Cifrão e a Arcade Dance Center vão lançar este sábado, 20 de fevereiro, a iniciativa 24 horas a Dançar by Água Monchique.

O bailarino e coreógrafo vai transmitir no seu perfil de Instagram 24 horas de aulas de dança, com os mais vários professores nacionais.

Hip Hop, Salsa, Barra de chão, House e Comercial são alguns dos estilos que os seguidores podem optar. Cada aula tem a duração de 40 minutos.

Destaque para a aula das 22.00 h, na qual se vai recriar o ambiente de uma discoteca, com bailarinos, uma atuação live e DJ. O “dresscode” será Glam Night.

Depois de ter participado na produção do “The Voice Portugal” (RTP1), Cifrão esteve, recentemente, envolvido no mais recente programa da TVI “All Together Now”, apresentado por Cristina Ferreira e que tem estreia prevista para março.