Cifrão prepara programação especial para o Dia Mundial da Dança

Cifrão está a preparar uma programação especial para o Dia Mundial da Dança, que se assinala esta sexta-feira, 29 de abril.

O coreógrafo e bailarino, que se celebrizou com a série juvenil “Morangos com Açúcar” (TVI), organizou, em conjunto com o bairro de Benfica, uma agenda dedicada a celebrar a dança.

O espetáculo “Terra Mãe” vai ser exibido a 29 de abril. No dia seguinte (30 de abril), estará em cena o espetáculo “Pedra e Cal” e os workshops “Dança – Battle”. No último dia (1 de maio), destaque para o espetáculo “Salão Emergente – Festa” e “Nova Geração”.