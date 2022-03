Cinco meses depois, Carolina Loureiro abraça finalmente o namorado, Vítor Kley

Carolina Loureiro voltou a estar com o namorado, Vítor Kley, cinco meses depois de a Covid-19 se ter tornado numa pandemia mundial e terem sido fechados os aeroportos.

A atriz, que integra o elenco da novela “Nazaré” (SIC), e o cantor brasileiro não podiam estar mais felizes, pois estão, finalmente, nos braços um do outro, uma vez que Vítor Kley viajou para Portugal, depois de diversas tentativas.

Devido à pandemia do Covid-19, nem o músico conseguiu apanhar o avião do Brasil para Lisboa nos últimos meses, nem a atriz fez o caminho contrário. No perfil de Instagram, ambos partilharam, agora, o momento do reencontro.

A intérprete optou por uma fotografia dos dois na natureza, com diversos emojis de coração na legenda.

Por sua vez, o artista publicou no seu perfil da rede social uma imagem em que surge abraçado à sua companheira. “To aqui, to bem”, pode ler-se na descrição.

Durante a quarentena, em quase todas as intervenções públicas, quer fossem no pequeno ecrã ou nas redes sociais, Carolina Loureiro fez questão de demonstrar que estava com saudades do seu namorado.

Apesar de terem assumido a relação publicamente há cerca de um ano, a atriz já sabe que é com o cantor que quer subir ao altar. “Eu vou casar com o meu Vítor. É com ele que me vou casar”, garantiu, na altura no programa de domingo à tarde da SIC.

