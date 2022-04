Cinha Jardim arrasada por fãs após apelidar concorrente do “BB” de “pretinho”

Cinha Jardim foi arrasada pelos seguidores nas redes sociais depois de ter apelidado o concorrente Michell, do “Big Brother – A Revolução”, de “pretinho”.

A comentadora da “Crónica Social”, do “Você na TV!” (TVI), esteve esta manhã a conversar sobre os novos concorrente do “reality show”, que se estreou no pequeno ecrã no domingo passado.

Quando a “tertúlia” abordava “o concorrente mais bonito da casa”, sem se aperceberem que já estavam no “ar”, em direto, Cinha Jardim disse: “Isso é o pretinho!”. Rapidamente, o seu colega de painel Flávio Furtado apercebeu-se da situação e chamou a amiga à atenção.

“Vergonha em plena televisão estar a chamar pretinho”, comentou um internauta nas redes sociais. “Ganhe vergonha na cara e olha para si antes de falar dos outros!” escreveu outra seguidora.

“Comentários que atenuam o bullying, body shaming, assédio e homofobia não são toleráveis!” pode ler-se noutro comentário.