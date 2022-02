“Big Brother 2020”: Cinha Jardim reage aos comententários da mãe de Iury

Cinha Jardim reagiu aos comentários negativos por parte da mãe de Iury, Soledade. “Percebo a preocupação dela”, admitiu a “socialite”.

Depois de a comentadora do “Big Brother” ter acusado Iury de ficar muito nervosa antes as emissões ao vivo e fazer figura de pateta, a mãe da concorrente enviou, esta quinta-feira, uma mensagem à profissional da TVI no “Extra do Big Brother”.

No programa da noite, Cinha Jardim teve conhecimento dos comentários e decidiu responder a Soledade.

“Só quero dizer à mãe da Iury que percebo a preocupação dela quando se fala na filha. Mesmo que seja o país inteiro a dizer aquilo, eu percebo que ela não goste”, garantiu a comentadora.

