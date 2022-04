Clara de Sousa ameaçada com martelo: dez famosos vítimas de “stalking”

Clara de Sousa, de 54 anos, foi ameaçada com um martelo por uma mulher dentro da SIC. Conheça dez famosos que também já foram vítimas de “stalking”.

A pivô da estação de Paço de Arcos foi alvo de tentativa de agressão por parte de uma mulher, com um martelo, que tentou entrar na SIC e acabou por detida. A jornalista não é o único rosto conhecido a ser vítima de perseguição, também Patrícia Tavares já teve um perseguidor atrás de si, por mais de um ano.

Tratou-se de um homem que perseguiu a atriz e a filha e que a importunava com constantes mensagens, telefonemas e até ao tocar à sua campainha. Em 2014, o perseguidor foi condenado a pagar uma multa de 2 750 euros e uma indemnização no valor de 7000 euros.

Também Joana Cruz teve que lidar com um “stalker” durante quase cinco anos. Em 2020, foi condenado e ficou provado que este praticou os vários crimes de que era acusado, nomeadamente, ameaça agravada, perseguição, injúria e difamação.

Neste caso, o homem visava também o ex-companheiro da radialista, Alberto Índio, e a filha deste. O comercial tirava fotografias do ex-casal ao longe com o intuito de ameaçar Joana Cruz. O homem foi condenado a cinco anos de prisão efetiva.

António Manuel Ribeiro, dos UHF, viveu um período de terror ao lidar com um “stalker” durante seis anos. Ao que tudo indicava a mulher que se tornou obcecada pelo vocalista da banda de rock era apenas mais uma fã, no entanto, tudo mudou quando esta descobriu onde o músico vivia, perseguiu o seu carro e criou a ilusão de que as músicas escritas pelo cantor eram para si. O músico foi ainda assediado através de mensagens.

A invasão à sua vida privada criou diversos problemas ao intérprete que culminaram num problemas gástrico e no término de duas relações. A “stalker” acabou por ser condenada a dois anos de pena suspensa e a pagar 25 mil euros.

Em 2019, Bárbara Bandeira, com 18 anos, foi vítima de perseguição nas redes sociais por parte de um rapaz. Em causa estão uma série de mensagens que a cantora recebia. A artista chegou a ter que bloquear várias páginas do jovem, mas sem sucesso. De acordo com a intérprete as mensagens eram assustadoras, pois o rapaz pensava estar numa relação com a cantora e terá chegado a falar de suicídio.

Durante cerca de dois ou três anos, Maria Botelho Moniz também se viu aterrorizada por alguém que a ameaçava. A apresentadora nunca chegou a conhecer o “stalker”, mas viu-se obrigada a pedir ajuda para sair dos estúdios onde gravava por diversas vezes. A comunicadora chegou mesmo a apresentar uma queixa no Ministério Público, no final de 2012, que acabou por ser arquivada.

Nuno Markl também já foi alvo de ameaças nas redes sociais. O radialista recebia mensagens com ameaças que descreviam todos os passos do comediante e da sua mulher na época, Ana Galvão. A pessoa em questão tentou ainda criar várias intrigas para separar o casal que na época esperava um filho.

Recentemente, destaque para o caso de Margarida Corceiro que viu imagens suas íntimas divulgadas na Internet. “Quero que imaginem, que calcem os meus sapatos – meus e de todas as pessoas a quem isto já aconteceu. Imaginem estar tranquilos na vossa casa ou no vosso trabalho e encontrarem uma imagem, que dizem ser vossa, a circular pela Internet. Milhões de comentários especulativos, milhares de mensagens, telefonemas sem parar e, o mais difícil, verem todos os vossos amigos e família a terem de lidar com tudo o que vai saindo sobre vocês, sem poderem fazer nada”, escreveu a atriz no Instagram.

Este é um tipo de crime que tem vindo a aumentar nos últimos anos e, de acordo com um relatório estatístico da APAV (Associação de Apoio à Vítima), houve “uma média de 175 mulheres, 38 crianças, 35 homens e 31 pessoas idosas” a serem atendidas por semana em 2021.

Também no estrangeiro se registam casos de “stalking” olhemos para os casos que envolvem Ariana Grande e Sandra Bullock, por exemplo.

Ariana Grande viu-se assediada durante cerca de sete meses por um “stalker” que chegou a invadir a sua casa. O homem entrou com uma faca na residência da cantora e ameaçou-a de morte. A artista conseguiu uma ordem de restrição de cinco anos para Aharon Brown.

Sandra Bullock foi perseguida durante bastante tempo por Joshua James Corbett que também chegou a invadir a propriedade da atriz. O homem foi condenado a cinco anos de liberdade condicional, porém, em 2014, o “stalker” acabou por cometer o suicídio.