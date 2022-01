Clara de Sousa de luto por “companheira especial”: “Vou lançar as tuas cinzas ao vento”

Clara de Sousa está de luto pela morte de uma “companheira especial”. A jornalista da SIC lamentou a perda da cadela Urfi.

A “pivot” do “Jornal da Noite”, da SIC, partilhou nas redes sociais o luto com os seguidores: a jornalista lamentou a morte da cadela Urfi.

“Estes têm sido dias difíceis entre o foco necessário à preparação dos debates presidenciais e a tristeza profunda por ter perdido uma companheira de 11 anos”, começou por desabafar no perfil de Instagram.

“Muitos de vós já terão passado pelo mesmo e sabem do que falo e porque hoje quero falar. Eras tão especial minha Urfi. Parte fundamental da família, presente nos altos e baixos. Nunca para substituir nada nem ninguém. Sempre para acrescentar. E ser, estando. Companheira, meiga, inteligente. Alfa. Sempre com aquele sorriso típico dos Samoiedo”, acrescentou Clara de Sousa.

“Mas a doença levou a melhor sobre a tua força que tanto resistiu nesta luta tão desigual. O Kiko já percebeu. Todos os dias chora e geme baixinho. De dia e de noite. E eu choro com ele e dou-lhe mimo, mas ele já percebeu que a companheira de sempre não volta. Ele cheira-me como nunca o fez, à procura do teu cheiro, que já não encontra. Porque me viu a tratar de ti nestes dias, a mudar-te a fralda, a limpar-te, alimentar-te, a levar-te ao colo porque já não tinhas forças para andar. A dizer a mim mesma que não tinha coragem para te deixar partir”.

“Repetiam-me que seria um acto de amor, mas nem por isso ficou mais fácil. Hoje não consigo estar onde estás ainda. Não tenho forças para tanto. Mas prometo que eu e o Kiko iremos calcorrear os trilhos do parque natural que tanto adoravas percorrer, seguindo os riachos onde tantas vezes mataste a sede, para lançar as tuas cinzas ao vento da serra que desde sempre te refrescou nos dias mais quentes, para que desse lado, onde quer que fique e o que quer que seja, continues a sorrir para nós. Como sempre”, concluiu Clara de Sousa.