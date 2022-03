Clara de Sousa explica porque não vai para a guerra: “É arriscado e devem ir os melhores”

Clara de Sousa contou porque não está no terreno, a fazer a cobertura do conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. A jornalista da SIC deu algumas razões para se manter como pivô.

Vários jornalistas, de todas as estações, voltaram da guerra ou estão ainda no conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia e, pela primeira vez, Clara de Sousa, pivô do “Jornal da Noite”, da SIC, explica porque se mantém em estúdio.

“Além de arriscado, há regras a cumprir, há treino que é necessário ter e devem ir os melhores. Como iam o Paulo Camacho e a Cândida Pinto, que já têm muita experiência”, referiu, em declarações à revista “Nova Gente”.

“Não sou repórter de guerra e as pessoas não podem ir de ânimo leve para este tipo de palcos. Devem estar onde são mais necessárias”, acrescentou Clara de Sousa em declarações aquela revista.

“Se sou mais necessária no estúdio para distribuir jogo, são os meus colegas que têm mais treino que devem ir para lá”, rematou a jornalista.