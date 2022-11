Clara de Sousa explica que desenvolveu um problema de saúde na cobertura da morte da rainha

Clara de Sousa explicou que desenvolveu um problema de saúde quando estava a cobrir a morte da Rainha Isabel ll de Inglaterra ao serviço da SIC, em Londres.

A jornalista da SIC contou, durante a entrevista no podcast “Maluco Beleza” (Youtube), que quando foi para território britânico levou dois blocos de notas para apontar os dados todos do acontecimento.

“Fui fazer a minha mala, peguei em dois blocos de notas e umas canetas. Eu gosto de papel e caneta. Tivemos lá 12 dias. Eu memorizo a escrever. Onze dias sempre a escrever”, lembrou a também “pivot”, que acabou por precisar de um terceiro bloco.

Clara de Sousa revelou que, passado dois ou três dias, sentiu uma “dor forte no pulso”. “Comecei a sentir uma forte dor no pulso, portanto desenvolvi uma tendinite que, entretanto, já estamos em novembro e ainda não passou”, admitiu, no início da semana no podcast de Rui Unas.

“É uma lesão profissional. Amanhã já vou ao ortopedista para ver o que se passa. Para mim tem que ser assim, com muita intensidade”, afirmou a jornalista do terceiro canal.