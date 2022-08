Clara de Sousa surpreende seguidores com fotografia do final de férias

Clara de Sousa surpreendeu, este fim de semana, os seguidores com uma imagem na qual mostra a boa forma aos 54 anos.

Sem as roupas formais com as quais costuma apresentar o “Jornal da Noite”, da SIC, a jornalista apanhou de surpresa, neste fim de semana, os seguidores com um “look” descontraído, no qual é possível ver a boa forma aos 54 anos.

A também “pivot” despediu-se, este sábado, 27 de agosto, das férias. “Se pudesse ficar mais um pouco ficava, mas as férias chegaram ao fim. Estarei de regresso ao trabalho, de alma cheia… e com um tonzinho na pele”, disse.

A colega de estação Sofia Cerveira deixou elogios à silhueta de Clara de Sousa. “Toda elegante”, comentou a amiga e apresentadora.

A jornalista regressa ao trabalho na SIC depois de ter estado a recarregar energias. Em outubro, a “pivot” vai conduzir, novamente, a gala de entrega dos Globos de Ouro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Lembre-se que Clara de Sousa já tinha apresentado a edição do ano passado dos prémios. Na altura, a jornalista foi vestida pelo estilista João Rôlo, num ano em que sucedeu a Cristina Ferreira.