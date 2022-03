Cláudia Borges apresenta o próximo “Estamos em Casa”

Cláudia Borges será a apresentadora do próximo programa “Estamos em Casa”, da SIC, transmitido durante a manhã do próximo sábado.

A apresentadora do “Fama Show”, da SIC, aceitou o desafio da estação privada e prepara-se para apresentar a próxima emissão do formato das manhãs de sábado do canal.

“Por esta casa muitos famosos já passaram, o ambiente é contagiante e as portas estão sempre abertas para o receber, mas este sábado é o ‘Show’ da Cláudia Borges. ‘Estamos em casa’, sábado de manhã, na SIC”, avançou a estação televisiva nas redes sociais.

Além de Cláudia Borges já passaram por este programa várias caras conhecidas como Sara Matos, Alexandra Lencastre, Bárbara Guimarães, Carolina Loureiro, Ricardo Pereira, Cláudia Vieira, Padre Borga, Carolina Patrocínio entre outros.