Cláudia Lopes, Nuno Gomes, Pedro Barbosa e Pedro Ribeiro de novo juntos em programa desportivo

“O Futebol é Momento” é o novo programa que vai voltar a reunir Cláudia Lopes, Nuno Gomes, Pedro Barbosa e Pedro Ribeiro.

Com data de estreia agendada para 28 de julho, na Sport TV+, o novo programa desportivo volta a reunir este grupo de profissionais que durante 12 anos integraram o painel do formato “Mais Futebol”, na TVI 24.

“É um privilégio contar com a Cláudia Lopes, o Nuno Gomes, Pedro Barbosa e o Pedro Ribeiro num programa de futebol mais disruptivo, comparativamente com aquilo que o mercado atual oferece. Acredito que o facto de se ter desenvolvido um conceito com o foco centrado na interação junto do público e a introdução de rubricas audazes são variáveis de sucesso garantido para os fãs do futebol nacional”, afirmou, em comunicado, Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.

Em “Futebol é Momento” o telespetador poderá interagir em algumas rubricas e assistir a debates sobre as principais ligas nacionais. Exemplo será a rubrica “Caganda Golo” em que o público poderá votar nas plataformas digitais para o melhor golo da jornada anterior. Está ainda em cima da mesa a possível presença de convidados, bem como levar o programa até diferentes localidades.