Cláudia Vieira apresenta “O Noivo é Que Sabe”, na SIC

A estação de Paço de Arcos já escolheu a apresentadora para o seu novo “doc-reality”: Cláudia Vieira vai conduzir “O Noivo é Que Sabe”.

Com o formato “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” nos últimos episódios, a SIC decidiu substituir o programa conduzido por Andreia Rodrigues por um novo “doc-reality”, “O Noivo é Que Sabe”.

Trata-se de um formato de sucesso internacional, no qual os preparativos para um casamento estão, inteiramente, nas mãos do noivo e do seu padrinho: o copo de água, a despedida de solteiros, a igreja e… até o vestido da noiva, que é surpreendida com tudo isto no dia do enlace.

A promoção de “O Noivo É Que Sabe” já está no ar, na SIC e, segundo o “site” da revista “Nova Gente” desta vez não é Diana Chaves que volta à ribalta com casamentos, mas Cláudia Vieira, que se notabilizou na apresentação de outro programa da estação, o “Ídolos”.

Mãe, há poucos meses, de Caetana – a filha em comum com João Alves -, a intérprete tem, desta maneira, um novo desafio na SIC, depois de ter sido a protagonista da novela “Alma e Coração”.

A atriz já se começou a preparar para o novo papel e está a aproveitar esta semana de feriados para descontrair para, mais tarde, poder concentrar-se a cem por cento em “O Noivo É Que Sabe”.