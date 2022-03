Cláudia Vieira dá os parabéns a Pedro Teixeira e Sara Matos pela chegada de Manuel

A atriz e apresentadora da SIC usou as redes sociais para dar os parabéns a Pedro Teixeira e Sara Matos pela chegada de Manuel, que nasceu a 15 de setembro, em Lisboa.

Cláudia Vieira acompanhou a publicação de Instagram com três imagens. “A minha filha está mais rica com a chegada de mais este mano”, escreveu o rosto de Paço d’Arcos, que é mãe de Maria, de 11 anos, e fruto do relacionamento com o ator e apresentador da TVI.

“Bem-vindo bebecas bom! Parabéns aos papis”, desejou Cláudia Vieira, acrescentado: “A chegada de um bebé é uma benção”. Pedro Teixeira esteve entre os primeiros a reagir à publicação.

Recorde-se que a atriz e apresentadora da SIC também já é mãe de Caetana, que completa dois anos em dezembro, fruto da relação com o empresário João Alves.