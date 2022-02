Cláudia Vieira desafia portugueses a participarem na 4.ª Maratona da Maternidade

A atriz da SIC deixou o desafio a todos os portugueses que queiram ser solidários, ao mesmo tempo que se tornam mais ativos, de participarem entre os dias 31 de outubro a 1 de novembro na 4.ª Maratona da Maternidade.

Esta caminhada solidária é uma iniciativa da BebéVida que tem como objetivo ajudar a Fundação Make-A-Wish a realizar mais desejos a crianças e jovens, através do valor angariado com as inscrições.

O objetivo, segundo explica Cláudia Vieira, é por todos a mexer e não só: “com cada um a fazer três quilómetros queremos atingir os 1000, para que a BebéVida dobre o valor das inscrições e faça o donativo à Make-A-Wish!”.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 23 de outubro, no site da BebéVida, e têm um custo simbólico de dois euros. Se o objetivo total de mil quilómetros percorridos for atingido, a BebéVida vai duplicar o valor das inscrições e doá-lo na totalidade à Make-A-Wish.