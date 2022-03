Cláudia Vieira é a mais recente figura pública em confinamento

A atriz esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19 e decidiu ficar em casa para cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde.

Depois de Ricardo Araújo Pereira, Cristina Ferreira ou, mais recentemente, Hernâni Carvalho, Cláudia Vieira é a mais recente figura pública a ficar em confinamento, depois de ter lidado de perto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

“Tal como tantos outros portugueses, cá por casa entrámos em isolamento profilático, depois de termos tido um contacto próximo”, começou por informar a atriz da SIC nesta terça-feira, que assim compre as normas estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde.

“É a nova realidade e temos de nos adaptar, para nos protegermos uns aos outros e juntos superarmos este desafio”, concluiu Cláudia Vieira.