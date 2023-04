Cláudia Vieira e João Alves assistem ao Benfica-FC Porto

Cláudia Vieira e o namorado, João Alves, assistiram nesta sexta-feira ao clássico Benfica-FC Porto, que terminou com a vitória dos “dragões” por 2-1.

Dia de futebol e de clássico: Cláudia Vieira e o namorado, João Alves, assistiram nesta sexta-feira, no Estádio da Luz, à derrota do Benfica frente ao FC Porto, por 2-1.

Devidamente equipados com as cores da equipa da casa, o empresário e a atriz ficaram sentados por trás de uma das balizas.

“Tarde de clássico”, escreveu a apresentadora e atriz da SIC nas redes sociais.

A presença no Estádio da Luz acontece poucos dias depois do casal ter celebrado os anos de Maria, a filha de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira. “Vou ter sempre este colo para ti meu amor, duvido é que tu o queiras muito mais tempo”, começou por escrever a intérprete.

“Treze anos de descoberta do maior amor de todos. O amor de uma mãe por um filho

Amo-te minha teen deliciosa, parabéns”, concluiu Cláudia Vieira.