Cláudia Vieira está de regresso à apresentação com programa de sucesso mundial

Cláudia Vieira prepara-se para abraçar um novo desafio profissional e assim regressar à apresentação com um programa de sucesso mundial.

“I Can See Your Voice” é uma das novas apostas da SIC e conta com a atriz na condução do formato.

“Neste programa familiar de puro entretenimento e diversão, nem tudo o que parece, é. Cabe a um painel de jurados e de convidados especiais seguir as pistas e a sua intuição para tentar adivinhar onde está o talento que as aparências podem esconder. Vence quem descobrir se os concorrentes são realmente talentosos a cantar ou se são apenas impostores”, lê-se em comunicado de imprensa.

O formato é produzido pela Warner Bros Portugal e “segue a tendência mundial – de que ‘A Máscara’ é exemplo – dos ‘guessing games’ numa fusão feliz com a música”.

“I Can See Your Name” é transmitido em mais de 25 países como Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Holanda, Estados Unidos da América, entre outros.

Cláudia Vieira já reagiu à novidade nas redes sociais.

“Estou ansiosa e radiante por subir ao palco neste que será um programa familiar de puro entretenimento! Prometo que vamos cantar, rir e dançar muito”, escreveu.

A estação de Paços de Arcos adquiriu o formato no ano em assinala 30 anos e as gravações começam no segundo trimestre do ano.