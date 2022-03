Cláudia Vieira, filha mais nova e namorado infetados com covid-19

Cláudia Vieira anunciou, esta quarta-feira, que está infetada com o novo coronavirus, assim como a sua filha mais nova, Caetana, e o namorado e pai da criança, João Alves.

Após ter revelado publicamente que esteve em contacto com uma pessoa infetada, a atriz da SIC contou que a sua família também testou positivo.

“Depois do nosso contacto com um caso positivo, através de uma pessoa que faz parte do nosso dia-a-dia, ficámos em isolamento. Recebidos os resultados eu, o João e a Caetana testámos também positivo ao Covid-19”, informou a intérprete no Instagram.

Por agora, a profissional da SIC adiantou que estão a seguir as normas da Direção-Geral da Saúde. “Estamos bem, a ser acompanhados e a cumprir as diretrizes da DGS. Unidos, na nossa bolha de amor!” concluiu.

Na secção de comentários, Cláudia Vieira recebeu mensagens de amigos e caras conhecidas do público. “Vão ficar bem não tarda. Um grande beijinho!” escreveu Catarina Gouveia. “Vai correr bem! Um beijo enorme”, comentou Núria Madruga.