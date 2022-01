Cláudia Vieira já saiu da maternidade: “Ter filhos é ter o coração fora do corpo”

Cláudia Vieira e o companheiro, João Alves, abandonaram ao fim da manhã deste sábado o Hospital CUF Descobertas com a pequena Caetana ao colo.

Já está em casa. Depois de alguns dias ao lado dos pais no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, Caetana descobriu o conforto do lar, uma vez que Cláudia Vieira abandonou o espaço de saúde, depois de alguns dias de descanso.

À saída da CUF Descobertas a atriz da SIC não quis prestar declarações aos jornalistas e a sua agência optou por divulgar um comunicado à Comunicação Social.

“Antes de mais agradeço a presença de cada um de vocês, toda a amabilidade e respeito durante esta fase tão especial da nossa vida. O dia de saída da maternidade é um dia muito especial, vamos para casa, partilho-o com vocês por respeito ao vosso trabalho e ao público que tanto nos acarinha. Num momento de exceção e sem abrir as portas da nossa casa partilhamos convosco um dos momentos mais importantes”, começou por revelar a intérprete.

“Estamos a viver uma felicidade extrema, numa bolha de amor que não consigo explicar. Era um grande sonho e não podíamos estar mais preenchidos com o nascimento da nossa Caetana. O dia 1 de dezembro nunca mais será igual. A nossa bebé nasceu às 35 semanas de cesariana, na CUF Descobertas às 16.17 H, com 1,9 quilos”, adiantou.

Cláudia Vieira mostrou-se de coração cheio. “Dizem que ter filhos é ter o coração fora do corpo e é tanto isso. Têm sido dias muito comoventes não só pela chegada da Caetana, que quis conhecer o mundo mais cedo, mas também por tanto carinho que temos recebido”.

“Estes dias em que estivemos na maternidade para a nossa bebé crescer, mais um pouco, foram de um apoio extraordinário por parte de toda a equipa de enfermagem e auxiliares do Hospital da CUF Descobertas. Agradeço do fundo do coração a todos e em especial à minha médica que me acompanha desde o nascimento da Maria e já faz parte da família”, disse ainda.

“Eu, o João e a Maria estamos a viver um dos momentos mais incríveis das nossas vidas com a nossa Caetana saudável, cheia de força e já mais crescida. Vamos para casa, prontos para festejar o Natal em família. Obrigada a todos e feliz Natal”, rematou na missiva dirigida aos jornalistas.