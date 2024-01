Cláudia Vieira passa férias em família no Brasil e celebra a chegada a 2024

Cláudia Vieira está de férias no Brasil com a família para alguns dias de descanso. A atriz e apresentadora escolheu a região da Bahia para celebrar 2024.

De férias no Brasil com a família. Cláudia Vieira escolheu a zona da Bahia para uns dias de descanso para a despedida de 2023 e dar as boas vindas a 2024.

“Estão a ser umas férias atípicas, um pouco atribuladas… apesar de estar super bem rodeada com família e amigos que são família!”, resumiu a atriz e apresentadora da SIC nas redes sociais.

“A energia da Bahia ajuda a tornar estes dias bons”, acrescentou Cláudia Vieira, que partilhou com os milhares de seguidores “o último mergulho de 2023” e a chegada do ano novo.