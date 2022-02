Cláudia Vieira passa Natal em Tróia com as duas filhas e o namorado

A atriz, o namorado, e as duas filhas de Cláudia Vieira, Maria e Caetana, rumaram a Tróia para passar a noite de Consoada.

Foi em Tróia, junto ao mar, num hotel de luxo, que Cláudia Vieira e a família passaram a noite de Natal.

A atriz levou a filha em comum com o companheiro João Alves, Caetana, além de Maria, fruto da relação anterior com Pedro Teixeira que, assim, passou a Consoada com a mãe e deve passar o dia de Natal com o pai.

Também a sobrinha de Cláudia Vieira ficou instalada em Tróia e, o momento da noite, foi a chegada do Pai Natal com os presentes, que encantaram as crianças.

Maria, a filha mais velha de Cláudia Vieira, não tirou os olhos da mana Caetana, como Cláudia Vieira mostrou aos milhares de seguidores no InstaStories, uma ferramenta do perfil de Instagram.

“Sem mãos a medir nos preparativos para a noite de hoje, mas não podia deixar de vos desejar um santo e feliz Natal! As famílias desdobram-se para proporcionar a melhor noite do ano, mas sabem o que realmente é importante? Estarmos junto dos nossos com a disponibilidade certa, em harmonia e muito amor”, escreveu a atriz nas redes sociais.