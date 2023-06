Cláudia Vieira passa primeiro fim de semana com as filhas depois das Filipinas

Enfim, juntas: Cláudia Vieira reuniu as duas filhas e o namorado para um sábado ao sol muito celebrado nas redes sociais.

Depois de ter regressado, há uma semana, das Filipinas, onde esteve a gravar o “ reality show “ da SIC “ Casados no Paraíso “ , Cláudia Vieira passou o primeiro fim de semana junto com as filhas, e logo no calor deste sábado.

“ Já estava em falta um dia assim. Só nós, juntinhos, uns para os outros “ , partilhou a atriz e apresentadora nas redes sociais com imagens ao lado das menores e do namorado, o empresário João Alves.

No passado dia 17, Cláudia Vieira abraçou Maria, filha em comum com Pedro Teixeira e Caetana, que nasceu da relação com João Alves, na zona das chegadas do aeroporto de Lisboa. “Fizeram-me falta, fiz-lhes falta, mas já passou. Precisava sentir estes corpinhos como ar para respirar”, assumiu Cláudia Vieira nas redes sociais.