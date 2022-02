Cláudia Vieira é a primeira convidada de Carolina Patrocínio

Cláudia Vieira é a primeira convidada do novo programa “What’s UP TV”, que tem estreia marcada para esta sexta-feira às 14h30 na SIC Mulher.

A atriz da SIC vai estar à conversa com Carolina Patrocínio sobre o seu papel de mãe e mulher. Este episódio marca o início de uma nova aventura para a apresentadora do terceiro canal.

No perfil de Instagram, a comunicadora deixou um convite aos seguidores: “É já amanhã, mostro-me como ainda não me viram num programa que é a minha cara. Conto convosco desse lado?” pode ler-se na legenda.

A apresentadora já tinha revelado que estava mais nervosa com a estreia deste formato do que o habitual. “Não pareço mas estou mais nervosa do que nunca!” escreveu Carolina Patrocínio, após ter conhecido o estúdio do programa.

Recorde-se que Carolina Patrocínio afastou-se do ecrã cerca de um mês antes de o filho mais novo nascer. O quarto filho, Eduardo, é o primeiro rapaz em comum com o ex jogador de râguebi Gonçalo Uva.

O casal tem ainda três filhas, Diana, de seis, Frederica, de quatro, e Carolina, de dois.

