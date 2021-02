Cláudia Vieira revela que a filha mais velha está infetada com a covid-19

Com a família toda infetada com a covid-19, a apresentadora revelou que a filha mais velha também testou positivo ao vírus.

Ainda em isolamento, Cláudia Vieira esteve, esta terça-feira, em direto por videochamada no programa “Casa Feliz”, onde contou que, depois de a família ter sido infetada com o vírus, Maria, de dez anos, preparava-se para ir para casa do pai, Pedro Teixeira, quando apresentou alguns sintomas, tendo, posteriormente, testado positivo.

“Agora estou bem e nos últimos dias a conviver com este vírus, espero. Tenho a família toda comigo. Ficámos todos contaminados, a Maria foi a última”, esclareceu.

A apresentadora explicou que foram as “febres altas” da filha mais nova, Caetana, que chamou a alertaram para um possível contágio.

“A Caetana teve febres altas e ficámos alerta. Sabíamos que uma pessoa que tinha estado em minha casa tinha dado positivo e decidimos fazer todos testes. A Caetana deu logo positivo, depois eu e o João. Depois a Maria, por último, que até ia para casa do pai para estar mais protegida, mas começou a ter sintomas e ficou cá”, acrescentou.

Recorde-se que Caetana é fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. Já Maria nasceu durante a relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira, que terminou em 2014.