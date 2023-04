Cláudia Vieira viveu dias de “angústia” com a filha mais nova

A atriz já pode respirar de alívio, mas a pequena Caetana fez com que Cláudia Vieira fosse “três dias seguidos” às urgências.

Caetana, de apenas três anos, pegou um grande susto aos pais. Recorrendo às redes sociais, a mãe, Cláudia Vieira, partilhou a situação com os seguidores.

“Pequenina doentinha com mais de 40 graus de febre e uma dor abdominal fortíssima, que provocou que viéssemos até aqui três dias seguidos”, começou por divulgar a estrela da SIC, através de um registo fotográfico capturado no hospital, sem esconder a angústia que viveu nos dias que teve de ir às urgências.

A atriz aproveitou, também, para agradecer aos profissionais que assistiram a mais nova: “O meu muito obrigada pelo cuidado e profissionalismo… apenas uma virose, mas enquanto não sabemos se está tudo bem e não é nada maior, é angustiante!”, escreveu.

Já com a pequena Caetana a recuperar, Cláudia rumou até um dos seus locais preferidos Tróia, para relaxar junto da família: “Ao fim de três dias, já veio circular (passear) neste paraíso”, revelou num vídeo publicado no Instagram onde a petiz aparece a passear o cão da família.

Recorde-se que Caetana é fruto do relacionamento que a atriz mantém com João Alves, mas Cláudia é, também, mãe de Maria, de 13 anos, fruto da anterior relação com Pedro Teixeira.