“Big Brother”: Cláudio Coelho é o novo concorrente do “reality show”

Cláudio Coelho, o ex-concorrente que participou na sexta edição da “Casa dos Segredos”, é o novo concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI).

O jogador está de regresso aos “reality shows”. O anúncio foi feito já no final da gala de domingo, 31 de janeiro, por Cláudio Ramos e Teresa Guilherme.

Os apresentadores do formato da TVI deram as boas-vindas ao novo residente da casa da Ericeira e os concorrentes revelaram-se surpreendidos, mas entusiasmados com a entrada do concorrente.

Além de ter participado na “Casa dos Segredos 6”, Cláudio Coelho esteve também no “Love on Top”, onde teve algumas desavenças com Bruno Savate.

De recordar que no passado domingo, 24 de janeiro, entraram três novos concorrentes no “Big Brother – Duplo Impacto”, Bernardina, Pedro e Sofia.