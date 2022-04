Cláudio Ramos desvenda detalhes do “Big Brother 2020”

Cláudio Ramos desvendou detalhes sobre a próxima edição do “Big Brother”, que tem estreia agendada para 22 de março na TVI.

O apresentador, que trocou a SIC pela TVI, revelou que já foram feitos mais de 700 castings e recebidas mais de 15 mil inscrições para participar na casa mais vigiada de Portugal.

Através de um vídeo publicado pela estação de Queluz de Baixo no Instagram, o comunicador surge sentado numa das salas em que decorreram algumas audições para o “Big Brother”.

A nova aposta do quarto canal adiantou ainda que se registaram mais inscrições masculinas do que femininas. “Não me falhem”, afirmou Cláudio Ramos, em jeito de despedida.

Esta nova edição do “reality show” contará com a influenciadora digital e locutora da MegaHits Mafalda Castro como repórter e Ana Garcia Martins, mas conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, como comentadora.

Assim que Cláudio Ramos foi apresentado pela estação privada, através de um comunicado enviado às redações, como nova contratação soube-se que este seria o apresentador do “Big Brother”.

Ao mudar-se para o quarto canal, o comunicador deixou vago o lugar de vizinho que ocupava no programa das manhãs conduzido por Cristina Ferreira, que é líder de audiências.

