Cláudio Ramos no vídeo promocional do “Big Brother 2020”

A TVI divulgou, esta quarta-feira, o primeiro vídeo promocional da nova edição do “reality show” “Big Brother”, em que aparece o apresentador Cláudio Ramos.

A mudança do comunicador para a TVI, deixando a SIC, apanhou o universo televisivo de surpresa. Assim que se soube da troca, a estação de Queluz de Baixo anunciou que Cláudio Ramos iria apresentar o “Big Brother”.

Agora, o público aguarda pela estreia do apresentador na condução do “reality show”. Até lá, o quarto canal já começou a fazer a publicidade ao programa com o auxílio de Cláudio Ramos.

“Mais alguém está como o apresentador e quer saber tudo o que vai acontecer no BB2020?” pode ler-se na legenda.

O antigo “vizinho” de Cristina Ferreira também já tinha mostrado ao público, através da referida rede social, a moradia de luxo que, a partir do próximo mês de março, será a mais vigiada do país.

