Cláudio Ramos: “Cheguei ao topo da carreira”

Aos 47 anos, o apresentador diz que não está receoso de perder o lugar nas manhãs a partir de setembro e garante andar “zero preocupado com quem vai apresentar o ‘Big Brother’”.

Cristina Ferreira prepara-se foi de férias e, em cima da mesa, pode estar uma reformulação da grelha da TVI em setembro, com a diretora de Entretenimento e Ficção a poder transitar do final da tarde e do “Cristina ComVida”, para as manhãs. A hipótese tem sido dada com insistência pela Imprensa e Cláudio Ramos, “dono” das primeiras horas do dia, ao lado de Maria Botelho Moniz, no “Dois às 10”, garante que não está preocupado.

“A Cristina pode voltar às manhãs? Não me assusta, nem me preocupa”, diz

à N-TV. “Tenho um contrato muito bom na estação e, se não estiver de manhã, estarei à tarde ou à noite ou de madrugada, enfim… ‘estarei’”, acrescenta o apresentador.

“Assinei um contrato longo, até aos meus 50 anos, mais dois ou três anos. Estou muito contente com o que estou a fazer, porque basta olhar para os meus gráficos e temos um formato competitivo que agrada aos telespectadores”, defende.

“Acho salutar haver concorrentes, gostava de ganhar todos os dias mas não estou triste, porque faço um trabalho que me orgulha imenso”, afirma, sobre “Casa Feliz” (SIC) e “Praça da Alegria” (RTP): “Do outro lado tenho o Baião e a Diana, com quem já trabalhei e são muito amigos e respeito também a Sónia e o Jorge”.

Com Diana Chaves a proximidade é maior, assume. “Falo imenso com ela, gosto muito dela, somos da mesma agência, já somos amigos há muito tempo. Ela já fez ‘daytime’ comigo e há espaço para todas as pessoas e há zero em rivalidades”.

Sobre a hipótese de voltar a apresentar o “Big Brother”, que regressa em setembro à TVI, Cláudio Ramos “fecha-se em copas”. “Não sei de nada! Estou tão focado naquilo que ando a fazer de manhã que já fiz o que pretendia quando me mudei: apresentei um ‘BB’ a solo e em dupla e superei as minhas expectativas, as dos jornalistas e da maioria das pessoas, que não imaginavam que tivesse a possibilidade de o fazer”.

A concluir, uma garantia: “O topo da carreira estou a realizá-lo agora que é apresentar um programa de manhã. Estou zero preocupado com quem vai apresentar o ‘Big Brother’ em setembro!”.