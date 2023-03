Cláudio Ramos confessa que Cristina Ferreira “ficou zangada” quando o apresentador se mudou da SIC para a TVI

Pela primeira vez, Cláudio Ramos falou sobre os bastidores da mudança da SIC para a TVI e como Cristina Ferreira ficou zangada.

Cláudio Ramos deu uma entrevista à revista “Nova Gente” e, entre diversos assuntos, falou da saída da SIC para a TVI e de como Cristina Ferreira ficou aborrecida, uma vez que ambos faziam dupla nas manhãs da estação de Paço de Arcos.

“Ela ficou zangada. Na semana em que voltei de Miami, ela veio ter comigo a dizer que tinha várias ideias. E eu, se fosse ela, também teria ficado”, confessou o apresentador de “Dois às 10”.

Cláudio e Cristina deixaram de se falar durante algum tempo, altura em que a apresentadora enviou uma mensagem a “desejar sorte” para o “Big Brother”.

“Ficamos com um jantar pendente, que acho que era importante. Porque eu criei uma grande amizade com ela. Foi muito difícil gerir a minha relação emocional com a Cristina e com a SIC”, concluiu Cláudio Ramos.