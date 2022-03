Cláudio Ramos conquista o público na segunda gala do “Big Brother Zoom”

Depois da desconfiança na primeira gala, os telespetadores renderam-se ao apresentador do “reality show” da TVI, com muitos elogios depois do segundo programa.

“Verde é a cor da esperança”, já diz o ditado popular e, talvez por isso, Cláudio Ramos – que da primeira para a segunda gala do “Big Brother 2020” trocou o “bordeaux” por esta cor -, tenha ganho ânimo na condução do “reality show”.

Acusado de estar num programa gravado – neste domingo voltou a ser assim -, por alegado nervosismo, o comunicador que deixou a SIC conquistou ontem os telespetadores, que o elogiaram no Instagram oficial do concurso da TVI.

https://www.instagram.com/p/B_xD25xHeWi/

“Cláudio está melhor que nunca! Este papel é seu há muito! Big Man!” ou “estou adorar. O Cláudio e um apresentador fantástico. Com tanto respeito e esclarecimento. Continue com este trabalho maravilhoso”, servem a título de exemplo.

E houve, até, comparação direta com a sua antecessora na apresentação do “Big Brother”: “O Cláudio é top, desculpe-me Teresa Guilherme, mas o Cláudio tem emoção, sensibilidade, tudo… Parabéns TVI grande escolha”, pode ler-se ainda na página oficial do formato.