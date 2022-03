Cláudio Ramos: “Cresci em três meses mais do que iria crescer em três anos”

O apresentador do “Big Brother 2020” fez um balanço sobre os três meses de “reality show”, depois de ter sido transmitida a final.

Terminada mais uma edição do “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos destacou o crescimento profissional resultante da experiência e da pressão de se estrear como apresentador do formato da TVI.

“Cresci em três meses mais em termos profissionais do que iria crescer em três anos. Tens de lidar com o horário, com a pressão daquele horário, com a ginástica de quem vem do ‘daytime’. Tens de acertar o tom, que não é o tom da manhã, tens de acertar no fato, no cabelo, na mensagem. Tens de chegar a todas as pessoas”, afirmou, no programa “A Tarde É Sua”.

Sobre as audiências do “reality show”, o comunicador referiu que os números são importantes. “Tenho de sair dali e de olhar para as audiências, tenho de perceber que cheguei a muitas pessoas”, acrescentou.

Recorde-se que, nas redes sociais, Cláudio Ramos afirmou que o “Big Brother 2020” foi um programa “complicado e desafiante” de concretizar mas que “valeu a pena”, uma vez que até os “momentos muito difíceis foram prazerosos”.

