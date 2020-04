Cláudio Ramos dá os parabéns à “vizinha” Cristina Ferreira

Com “O Programa da Cristina” a celebrar um ano nesta terça-feira, também Cláudio Ramos não quis deixar passar a data em claro.

O comentador social e “vizinho” mais conhecido do país agradeceu a Cristina Ferreira, a Daniel Oliveira e ao realizador João Patrício por este primeiro ano do formato, que bateu a concorrência direta, em especial o “Você na TV!” de Manuel Luís Goucha e de Maria Cerqueira Gomes. E começou o longo texto escrito nas redes sociais com o primeiro “look” da comunicadora, a 7 de janeiro do ano passado.

“A imagem. O rosto e tudo o resto por trás de uma equipa e de um sonho. De muitos sonhos. O que seríamos nós sem sonhos? Nada. Ou pelo menos seríamos menos do que poderemos ser”, começou por referir Cláudio Ramos.

“Ela sonhou. Sonhou uma equipa inteira. Ela agarrou o sonho e uma equipa inteira agarrou o sonho dela com ela. Fomos juntos agarrados uns aos outros. Uns dias com certezas absolutas e outros mais a medo, mas fomos. Estamos há um ano inteiro a realizar um sonho. É de valor esta coisa estranha de agarrar o que até aí parecia impossível e transformar na realidade de um País que mudou depois deste dia. Exagerado? Não. Acreditem que não”.

“A SIC está de parabéns. A equipa está de parabéns. A televisão está de parabéns. Graças à Cristina Ferreira o day time teve honras de boa televisão. E por isso estamos todos de parabéns. E quem mais ganha é o espectador, isto é tudo feito para o espectador. Obrigado a toda a vizinhança. Obrigado ao @daniel__oliveira que confiou em mim para este projeto quando eu não imaginava o que seria este projeto, obrigado à Coral Europa que me recebeu de braços abertos, obrigado ao @joaovascopatricio que desenha televisão com a mestria dos melhores e assim só faz chegar a casa o melhor de nós e obrigado à @dailycristina pela generosidade de acreditar, dar espaço e mostrar o que, nem eu, sabia que tinha ou sabia fazer. Ela fez de mim uma pessoa mais feliz e um profissional mais completo. Foi um ano muito feliz. Para todos nós acredito!”, rematou o “vizinho”.